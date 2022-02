Il 24 febbraio sono arrivate le nuove puntata di Lol 2 e anche il presentatore Fedez le ha viste, ma ha notato qualcosa che non va nel montaggio.

Poche ore fa, Fedez tra le sue tante stories su Instagram ha condiviso con i suoi fan un dettaglio che gli è parso un po’ strano nelle puntate di Lol 2, programma di Amazon Prime Video che lui conduce.

Quest’anno al posto di Mara Maionchi al suo fianco c’è Frank Matano, ex concorrente che è dietro le quinte a ridere dei suoi colleghi. Fedez ieri sera ha puntualizzato, però, che il montaggio non gli sembrava realizzato granché bene, perché lui e Frank sembra che ridono proprio su tutto. Ecco le sue parole:

“Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa: uno muove un braccio e noi ahahahah. No, non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo”

Di tutta risposta, Frank Matano che è stato taggato nelle stories del rapper ha detto la sua, dicendo che secondo lui forse non è così: “Non lo so Fede, a me sembra che abbiano asciugato. Io mi ricordo che tu hai riso molto di più. Quando ho detto quella cosa e tu hai riso così forte che mi so messo le mani sulle orecchie”

Che sia vero o no, Lol 2 è arrivato su Amazon Prime Video in un momento molto difficile per il mondo intero, ma che per qualche ora permette di ridere e svagarsi un po’.

