Siparietto andato in scena sui social: Fedez ha scoperto che Wikipedia lo “prende in giro” per una questione legata a sua figlia Vittoria.

Sono ormai settimane che Fedez cerca disperatamente di avere un riscontro positivo da sua figlia Vittoria per farle dire la parola “papà” anziché mamma. Diversi post social, tra stories, video e scatti confermano che per il rapper non c’è stato ancora verso di far imparare la parolina magica alla piccola. Adesso, persino Wikipedia lo “prende in giro” per questo motivo…

Fedez preso in giro da Wikipedia

Fedez

Come noto, Wikipedia è un’enciclopedia online libera che può essere modificata e aggiornata dagli utenti internet in ogni momento. E allora ecco che poche ore fa, Fedez ha scoperto che qualcuno, evidentemente un suo fan che lo segue, ha deciso di scherzare e ironizzare sul fatto che la figlia Vittoria proprio non voglia dire la parola “papà”.

Nelle stories Instagram, il cantante ha pubblicato uno screen della pagina di Wikipedia dove si fa riferimento alle informazioni sul suo conto. Da quanto si legge, infatti, “Fedez è un rapper italiano conosciuto anche come Mamma, da parte di Vittoria”.

Il riferimento, ovviamente, è alle tantissime scenette social dell’artista e della sua Vitto. Il rapper ha provato in ogni modo con la piccola ma, ad oggi, ancora senza successo. Per la biondissima bimba esiste solo la parola “mamma” e non quella “papà”.

Staremo a vedere quando la bambina imparerà a dire papà. Siamo sicuri che quel giorno Fedez riempirà la sua pagina Instagram di stories, post e tanto altro ancora. Non resta che attendere con fiducia e poi si potrà anche modificare le informazioni su Wikipedia…

Questo l’ultimo post social su Instagram con il siparietto tra padre e figlia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG