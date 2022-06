Lui attore del cast di Una Vita, lei grande lavoratrice dietro le quinte: Alvaro Quintana e Blanca Perez si sono sposati: tutti i dettagli.

Una giornata speciale quella vissuta da Alvaro Quintana e Blanca Perez, protagonisti della nota soap opera Una Vita. Lui attore, lei grande lavoratrice dietro le quinte: i due si sono finalmente sposati e al matrimonio erano presenti diversi volti del cast della telenovela.

Una Vita, Alvaro Quintana si è sposato con Blanca Perez: i dettagli

statua matrimonio

Alvaro Quintana si è sposato con Blanca Perez. L’attore che ha interpretato il personaggio di Antonito Palacios in Una Vita è convolato a nozze con la donna che lavora nel dietro le quinte della popolare soap. La coppia si è giurata amore eterno con una cerimonia romantica svoltasi in Spagna domenica 12 giugno alla quale hanno partecipato anche alcuni colleghi.

Da quanto si apprende anche dai social, la cerimonia si è tenuta domenica alla presenza delle persone più care ai due. Tra queste, oltre a membri della famiglia e amici, anche diversi colleghi. Attori che hanno condiviso con la coppia il set della nota soap, Una Vita. Stando agli scatti social, al grande giorno di Alvaro Quintana e Blanca Perez, ufficialmente una coppia dal 2019, hanno partecipato gli attori José Pastor, Clara Garrido, Rebecca Alemany e Juanma Navas, che interpretano rispettivamente i personaggi di Emilio Pasamar, Genoveva Salmeron, Lolita Casado e Ramon Palacios.

Di seguito il post Instagram della coppia:

Vi ricordate la proposta?

La coppia di Una Vita era diventata nota al pubblico per la singolare proposta di matrimonio che era stata assolutamente in tema col lavoro che i due svolgono. Infatti, Quintana aveva chiesto la mano della sua fidanzata sul set della serie: davanti a tutta la troupe, l’uomo si era inginocchiato e con un anello in mano aveva fatto a Blanca Perez la proposta di matrimonio.

Lei, visibilmente commossa e anche un pò imbarazzata, aveva accettato e pronunciato il fatidico “sì”. Tra i due poi un romantico bacio con l’atmosfera unica creata dai presenti sul set che si erano lasciati andare ad applausi e fischi di gioia.

