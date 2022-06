Interessante intervista a tuttotondo a Luca Argentero che ha svelato diversi aspetti della sua carriera, dagli inizi al successo di oggi.

Luca Argentero a 360° per Il Messaggero. L’attore e showman ha rivelato diversi aspetti anche inediti della sua vita, privata e lavorativa ad iniziare dal successo di tantissimi anni fa dopo il Grande Fratello, sino a quello attuale in tv e al cinema.

Luca Argentero: il GF, il calendario e l’essere attore

Luca Argentero

Il racconto di Luca Argentero inizia dal principio, dai suoi modelli d’infanzia sino a quelli avuti e seguiti nel mondo dello spettacolo: “Il riferimento era di tipo sportivo. Il mio idolo è sempre stato Alberto Tomba. Lui e Andrè Agassi”.

Dallo sport arriva anche una lezione utile anche nel mondo del lavoro: “Perché ho scelto di rappresentare a teatro il ciclista Luisin Malabrocca (l’uomo che arrivava ultimo al Giro d’ Italia per indossare la maglia nera)? Perché aveva capito il sistema e come fotterlo. Un antesignano del marketing”.

Per il noto attore si arriva a parlare quindi della sua carriera, dal Grande Fratello in poi: “Il mio approccio era esclusivamente speculativo. Ho cercato di sfruttare la popolarità del Grande Fratello per avere tutti i benefici possibili, soprattutto economici, e tornarmene a casa con la pancia piena. Che poi si sia trasformata in altro, è puramente incidentale. All’epoca ragionavo con il rastrello: prendevo tutto senza selezionare nulla. Poi, all’improvviso, nel 2005 mi hanno offerto di fare l’attore e ha funzionato. Io neanche ci pensavo”.

Prima dell’avventura da attore nel 2005 ci fu anche un calendario per la rivista Max. A tal proposito Argentero ha raccontato un retroscena relativo ai compensi ricevuti dopo quel lavoro: “Cosa comprai con il guadagno per quelle foto? Più o meno gli infissi del casale a Città della Pieve, in Umbria”, ha raccontato l’attore.

Di seguito un recente post Instagram di Argentero:

Riproduzione riservata © 2022 - DG