Tanti auguri a Nina che oggi compie 2 anni. Parliamo della figlia di Luca Argentero e Cristina Marino che hanno voluto festeggiare in modo molto dolce il compleanno della loro piccola. Sui rispettivi social, ecco tante foto della bambina e dei suoi tre anni di vita…

Luca Argentero e Cristina Marino hanno dedicato alla figlia Nina Speranza, nel giorno del suo secondo compleanno, tantissimi scatti teneri e qualche parola d’amore. I due hanno condiviso delle immagini, pubblicate sui profili social, dove la bambina è protagonista assoluta di momenti di quotidianità in questi due anni. La piccola è sempre sotto gli occhi attendi di mamma e papà che oggi l’hanno voluto festeggiare in modo molto speciale.

“0-1-2”, scrive l’attore torinese a corredo delle tre immagini che descrivono tre attimi di questi momenti: la nascita, il primo anno e appunto il secondo.

Nella prima foto, ecco la piccola appena venuta al mondo. Nell’immagine si vede la manina di Nina ma anche quella dei genitori. Nella seconda, invece, la bimba è alle prese con un palloncino e, ancora, aggirarsi curiosa in una fattoria.

Molto dolce anche mamma Cristina che ha colto l’occasione del compleanno di sua figlia per dedicare il suo amore anche ad Argentero: “Ho baciato te ed è nata lei”, si legge nella didascalia della raccolta di foto. E ancora: “Che regalo incredibile che sei Nina. Auguri ciotti del mio cuore”.

Di seguito il post di Argentero:

View this post on Instagram

Di seguito, invece, le foto di mamma Cristina:

View this post on Instagram

