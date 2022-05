L’ex opinionista tv Karina Cascella si è sfogata a proposito della difficoltà nel trovare personale per il proprio ristorante: le parole

Duro sfogo di Karina Cascella che non ha digerito alcune problematiche sorte di recente a proposito dell’impossibilità di trovare del personale per il proprio ristorante. Intervista da Nuovo, l’ex opinionista televisiva ha affrontato questo tema in modo molto diretto.

Karina Cascella si sfoga

Karina Cascella

La Cascella, dopo aver messo da parte per un po’ il mondo della televisione, ha deciso di dedicarsi insieme al compagno e ad altri soci al suo ristorante in quel di Bergamo. Nell’ultimo periodo, però, è stato molto difficile trovare il personale per mandare avanti come si deve il ‘Matambre’, il suo locale appunto.

“Ho una difficoltà incredibile a trovare personale di sala e cuochi”, ha detto la donna. “Credo che la pandemia abbia portato anche chi lavorava nel settore da anni a scoprire il piacere della famiglia. Pare che nessuno voglia più lavorare nel weekend. Tanto c’è il reddito di cittadinanza…”.

La donna non è certo l’unica ad essersi lamentata di questa situazione. Infatti, tra giornali e tg è sempre più all’ordine del giorno uno sfogo come questo da parte di altri imprenditori. La speranza è che molto presto le cose possano andare meglio, per lei e per tutta l’Italia.

Sui social della Cascella ma anche su quelli del ristorante è possibile apprezzare qualche scatto del posto e anche degli ospiti, spesso anche Vip, che allegramente decidono di fare visita per degli ottimi pasti.

Di seguito uno dei post del ‘Matambre’ dove è possibile ammirare Karina Cascella con il noto cantante dei Modà:

Riproduzione riservata © 2022 - DG