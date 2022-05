Una cena speciale per Fedez con Mark Hoppus dei Blink-182. Sui social le immagini della serata e anche la spiegazione sull’incontro.

Un episodio di vita vissuta molto simile e allora ecco che Fedez e Mark Hoppus dei Blink-182 si sono incontrati a cena per trascorrere qualche ora insieme e condividere dei momenti di gioia e serenità. Il rapper ha mostrato ai suoi seguaci alcuni istanti di quella che è stata la sua serata in compagnia del collega artista – ma anche di Giacomo Poretti, presente insieme a loro – e di un dono che ha ricevuto e che lo ha fatto davvero emozionare.

Fedez: cena con Mark Hoppus e dono speciale

Fedez

“Guardate con chi ero a cena oggi?! Con Mark Hoppus dei Blink, sua moglie e anche Giacomo Poretti”, ha detto Fedez nelle sue stories social e successivamente anche in un filmato condiviso con i fan. “Sono felice come un bambino e credo sia stata la serata più assurda della mia vita. Chi mi conosce sa quanto sono fan dei Blink-182. Uscire a cena con Mark Hoppus dei Blink era un sogno: oggi ha assunto un significato diverso. o e Mark ci siamo scritti quando ho scoperto di avere il tumore visto che anche lui ha avuto un’esperienza simile. Ci siamo scritti dal giorno prima dell’operazione e oggi ci siamo visti a cena”, ha spiegato il rapper italiano.

E ancora: “La vita è come un Pasqualone, a volte ti riserva delle sorprese di m***a ma altre volte ti stupisce. E credo che proprio per questo valga la pena essere vissuta appieno”. Nel racconto, Fedez spiega anche come Mark gli abbia regalato una spilla di cui esistono solo tre esemplari. Un gesto, un dono, che lo hanno emozionato parecchio: “Ho pianto come un bambino”, le sue parole.

Di seguito il post Instagram di Fedez con alcuni dei momenti della serata:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG