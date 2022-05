Ancora uno scatto senza veli per Britney Spears che sta destando grande preoccupazione, specialmente dopo l’aborto avuto poco tempo fa.

Prima la gioia per la fine della tutela legale da parte del padre, poi quella per il matrimonio annunciato con Sam Asghari poi, l’annuncio della gravidanza e,purtroppo, la triste notizia della perdita del figlio che attendeva. Parliamo di Britney Spears che in questi ultimi mesi non si sta facendo davvero mancare nulla, compresi alcuni scatti decisamente piccanti sui social. Già in precedenza qualche fan aveva espresso grande preoccupazione per lo stato mentale della donna, e anche il recente post Instagram senzi veli ha scatenato molta agitazione.

Britney Spears senza veli dopo l’aborto: la reazione dei fan

Britney Spears

Britney Spears nelle ultime ore ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo post contenente quattro fotografie uguali con diversi filtri (anche se decisamente molto simili tranne quello in bianco e nero). L’ex Spice Girls è apparsa completamente nuda, coperta unicamente da una parte di porta e da alcune emoticon.

Nella descrizione delle immagini, ecco la frase in inglese: “Good my ass MURICA” che tradotto dovrebbe essere qualcosa come: “Buono il mio c**o, Murica”.

Parole ma soprattutto foto che non sono state molto comprese dai seguaci della donna. Molti si sono chiesi il significato del termine Murica che per alcuni sarebbe un modo gergale di riferirsi all’America, usato per esprimere il proprio patriottismo e orgoglio americano.

L’attenzione, però, è stata rivolta soprattutto allo stato della ragazza che si è esposta ancora una volta senza veli ma in questo caso il suo post è sembrato fuoriluogo vista la vicinanza con la notizia della perdita del bambino che portava in grembo fino a pochi giorni prima. “Per favore Britney, smettila”, ha scritto qualche fan. “Qualcuno deve aiutarla”, “Sono disperata per quello che sta vivendo. Chi può faccia qualcosa”. Quest alcuni dei messaggi verso l’ex cantante. Insomma, l’affetto attorno a lei è davvero tanto nonostante negli anni la Spears sia diventata certamente un personaggio controverso.

Di seguito il post Instagram della donna:

