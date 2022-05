Duro sfogo a Uomini e Donne: le accuse di Alessandro a Biagio e Armando a proposito di atteggiamenti “pericolosi” nei suoi confronti.

Succede di tutto negli studi di ‘Uomini e Donne’, e non è certo la prima volta. Gravi accuse nell’ultima puntata da parte di Alessandro Vicinanza ad Armando Incarnato e Biagio Di Maro colpevi di aver usato dei modi e dei toni minacciosi prima delle registrazioni.

Uomini e Donne: cosa è successo ad Alessandro

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

Come detto, la nuova puntata di ‘Uomini e Donne’ ha visto in qualche modo protagonisti Alessandro Vicinanza e altri tre personaggi del Trono Over. Seduto davanti a Ilaria per parlare del loro rapporto appena iniziato, l’uomo viene più volte interrotto da Armando Incarnato e Biagio Di Maro che si sono insinuati nel discorso per attaccarlo.

A quel punto Alessandro ha perso la pazienza e, appoggiato anche da Gianni Sperti, ha spiegato di aver ricevuto delle minacce dai due uomini, per la precisione da Biagio.

“Ero seduto e ho ricevuto una minaccia in piena regola con Biagio. Mi sono girato e ho visto Armando che stava avendo un confronto col professore”, ha raccontato Alessandro. “A quel punto Biagio mi ha detto di guardare altro dicendomi ‘Guarda che ce ne sono anche per te'”, facendo riferimento a possibili “botte”.

“Un uomo dell’età di mio padre. Dai. Con atteggiamento da bullo. Non si può. Ogni volta è vergognoso. Sto parlando di quello che è successo”.

La discussione tra le parti è proseguita ancora per diversi minuti con Alessandro che ha continuato a sostenere la sua versione mentre Biagio ha solo risposto che il più giovane Cavaliere stava solo dando la sua versione.

A mettere il punto al caos è stata poi Maria De Filippi che ha chiesto agli uomini di sedersi e di smettere di discutere.

Di seguito il post con parte della lite pubblicato dal profilo ufficiale Instagram di Uomini e Donne:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG