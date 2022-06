Una dama di Uomini e Donne presa di mira sui social da un account palesemente fake: chi la sta importunando?

Non è la prima volta che accade ad un volto noto del piccolo schermo e ovviamente non è la prima volta che succede a chi prende parte a Uomini e Donne. Le critiche e gli insulti sono dietro l’angolo, ma questa volta c’è qualcuno che ci sta andando giù davvero pesante con Ida Platano. La dama è stata presa di mira da insulti e parole esagerate provocando il suo sfogo e la pubblicazione dei messaggi.

Uomini e Donne: Ida Platano perseguitata sui social

Come detto, per i volti noti della tv, purtroppo, critiche e parole grosse sono all’ordine del giorno. Ma in questo caso specifico, ad infastidire la dama del Trono Over di Uomini e Donne è stato il contenuto di alcuni messaggi ricevuti oggi. Questa persona, che sta utilizzando un profilo Instagram falso dal nome Ginetta piffero, sta perseguitando da tempo Ida ma ora ha esagerato parlando anche di morte: “Guida senza fare video che se muori tu non importa niente a nessuno, ma magari fai danno ad altri e allora ti dovresti davvero ammazzare”, le parole scritte da questo account fake in risposta ad una storia di Ida mentre si rivolgeva ai fan dalla sua auto.

La risposta della donna non si è fatta attendere e, dopo aver mostrato i messaggi di tale Ginetta, ecco lo sfogo a parole: “Ginetta piffero, io non so chi ci sia dietro questo account, se un uomo o una donna, ma cosa mangiate la mattina? Veleno! Questa cattiveria di augurare la morte non si può sentire, fatevi un esame di coscienza. Aiuto! Se a te non importa che domani non ci sono, importa a mio figlio e a tutte le persone che mi voglio bene e alla mia famiglia. Adios!”.

Vedremo se questa situazione andrà avanti o meno. Speriamo per Ida di no.

Di seguito, invece, un vecchio post di Uomini e Donne su Instagram con un confronto tra Ida e Riccardo:

