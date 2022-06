A quanto pare, dopo la sua eliminazione dal reality è emersa una crisi tra la regista e il compagno Marco Cucolo, e ora la Del Santo lo ha lasciato in diretta dopo 9 anni di relazione.

Nonostante Lory Del Santo abbia sempre dichiarato un profondo amore per Marco Cucolo, a quanto pare qualcosa è andato storto. Tra i due all’Isola sarebbe nata una crisi che ha portato la regista a decidere di rompere la relazione con lui, almeno temporaneamente e in diretta tv.

Le dichiarazioni di Lory Del Santo

Isola dei famosi

Come riporta Blogtivvu, Lory Del Santo lascia Marco mentre era in collegamento dall’Honduras: “Quando ti hanno chiesto di me, hai detto che ero così anche a casa. Ho capito bene qual era il tuo gioco. Dovevi conquistare i tuoi amici così non ti avrebbero votato. Sono stata attaccata da un branco di 7 lupi e tu non mi hai difeso nell’unico momento in cui dovevi tirare fuori una frase semplice. Dovevi dire che mi conosci come le tue tasche e che sono trasparente. Hai sbagliato e adesso torni a casa dalla tua famiglia, stai lì e ti chiarisci le idee. Un uomo di 30 anni deve prendersi la sua responsabilità. Se tu non chiedi scusa davanti a tutta Italia per questo errore gravissimo, mi vedrai in fotografia per i prossimi 10 anni.“

A questo punto Cuculo prova a recuperare la situazione: “Io ho sbagliato a non supportarla nelle ultime due settimane ma quando i toni si accendono, per mia indole, mi chiudo. Non sono abile negli scontri. Ho sbagliato ma ho un’attenuante: nelle ultime settimane sono stato più tempo in infermeria che sull’Isola.“

L’ex naufraga replica così: “Lascia perdere l’infermeria che non c’entra niente. Tu ti sei allontanato da me perché sei entrato nella dinamica del gioco. Hai visto cosa ti conveniva fare e lo hai fatto. Tra me e il gioco, hai scelto il gioco. Hai fatto cadere la palla dalla parte dei miei nemici perché non ti votassero. Capisco che chi gioca vuole andare fino in fondo ma in quel caso c’era di mezzo il tuo giudizio verso di me che avrebbe fatto la differenza. L’avrebbe fatta per me. Quando torna, si scordasse di venire a casa.“

Lory poi spiega in studio le motivazioni che l’hanno spinta a questo gesto: “Io non ero felice e non sono riuscita a trattenermi. Magari è un momento ma deve capire che le persone che ti hanno dato tanto, sono persone che devi tenere nel tuo cuore.“

