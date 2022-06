Si consuma uno scontro senza esclusione di colpi tra l’ex naufraga e l’opinionista che cerca di difendersi dalle accuse di Lory Del Santo.

Lory Del Santo è tornata in studio, dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi. Appena entrata ha subito puntato il dito indice su Luxuria dichiarando che abbia detto cose false sul suo conto. Da lì tra l’ex naufraga e l’opinionista è scoppiata una lite accesa e sono volati stracci.

Il botta e risposta tra Lory Del Santo e Luxuria

Vladimir Luxuria

Come riporta Caffeina, Lory Del Santo si rivolge a Luxuria puntandole il dito: “Vengo subito da te e voglio dirti una cosa adesso. Partiamo dal fatto che io ti ho sempre ammirata. Per me sei una delle opinioniste più brave che ci sono in Italia. Devo dire che sei sveglia, intelligente, furba e tutto”.

E ancora: “Però devo dire che molte cose che hai detto di me in questi mesi non corrispondono alla verità. Non corrispondono assolutamente alla mia persona e c’hai messo una malizia molto sospettosa. E però sappi una cosa, che comunque sia io sono coperta d’olio, sono forte e ti perdono. Questo perché hai detto delle cose non bellissime. Sì ti sto perdonando perché mi hai fatta soffrire ed è la verità”.

“Se puoi vuoi che ti dica una bugia e che io dichiari che i tuoi commenti erano belli ok, ma non è reale– aggiunge l’ex naufraga-“. A questo punto prende la parola l’opinionista che dichiara: “Intanto io non ho proprio nulla per cui essere perdonata. Inoltre se devo prendere l’assoluzione vado da altri e non da te se permetti. Tu hai fatto l’opinionista in molte trasmissioni e allora ti faccio una domanda. Quante volte hai dato opinioni anche pungenti? Quindi mi sembra che quando tu sei opinionista puoi dire quello che vuoi, quando invece sei dall’altra parte le cose cambiano. Adesso critichi chi vuole dire qualcosa su di te. L’hai fatta l’opinionista e sai come funziona”.

