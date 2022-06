Il concerto del “Comandante” è stato il trionfo della libertà femminile come solo Vasco sa fare e anche un inno contro la guerra che ancora imperversa in Ucraina.

Finalmente Vasco è tornato a Roma per il suo tour. Il concerto è stato un successo, e anche Claudia Gerini ha cantato e ballato a ritmo della canzone Delusa. L’esibizione del Comandante è stata un inno femminista e a favore della libertà sessuale della donna. Non mancano anche parole contro la guerra in Ucraina.

Il fantastico concerto di Vasco

Vasco Rossi

Come riporta Dagospia: “Arriva Rewind e centinaia di ragazze salgono a seno nudo sulle spalle di amici e volenterosi, il maxi- schermo le inquadra, il Circo massimo è un tappeto mobile di corpi che ballano e si liberano, ama e fa ciò che vuoi, e anche stavolta il pezzo si chiude con una strofa modificata, per alludere a pratiche di sesso che ormai si possono dire senza polemiche solo a un concerto del signor Rossi“.

Vasco ha poi proposto anche note hit anni’90 come Delusa, sentendo la quale Claudia Gerini ha ballato e cantato sfrenata mentre una sua amica le diceva: “Questa è la canzone tua“. Il Comandante ha poi lanciato un messaggio contro la guerra che “è contro le donne, contro gli anziani, contro i bambini, dove c’è musica non c’è guerra e dove c’è guerra non c’è musica“.

Insomma, il Blasco ha inondato la città con i suoi pezzi più belli e anche più politici come C’è chi dice no. Poi intona Sally e tanto altro facendo infiammare la folla come solo lui riesce a fare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG