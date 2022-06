Dopo l’irruzione al suo matrimonio per rovinare le celebrazioni, l’ex marito della pop star dovrà stare lontano da lei per tre anni a un 1 km di distanza.

Ieri, c’è stata l’udienza a Jason Allen Alexander costretto a pagare 100 mila dollari di cauzione dopo l’irruzione al matrimonio di Britney Spears. Inoltre, l’ex marito della pop star sarà costretto per tre anni a stare lontano da lei, a circa 1 km di distanza.

Jason Allen Alexander è stato condannato dopo l’irruzione al matrimonio della cantante

Come riporta Fan Page in base alle parole della BBC: “C’è stato un alterco con gli agenti di sicurezza ed è lì che si è verificata la percossa. E durante l’alterco è stato rotto un oggetto, quindi è qui che entra in gioco il vandalismo. Dato che si trovava in una proprietà privata, è scattata la violazione di domicilio“.

L’ex marito della pop star aveva fatto irruzione al matrimonio della Spears e Sam Ashagari con l’intenzione di rovinare la cerimonia. L’uomo però è stato subito ammanettato e arrestato dalla polizia. Ieri è stato emesso un ordine restrittivo che costringe Jason Allen Alexander ha mantenere la distanza di 91 metri dalla pop star.

L’uomo voleva incontrare la sua ex definendola: “La mia prima moglie, la mia unica moglie“. La verità però è ben diversa. Britney e Jason sono stati sposati nel 2005 ma hanno divorziato nel giro di una settimana e anche meno. Ancora non si conoscono i reali motivi dietro il colpo di testa dell’uomo ma di certo ora è stato costretto a pagare di fronte alla legge.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG