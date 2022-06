Dopo circa due mesi dall’emorragia celebrale, l’ex portiere verrà dimesso in giornata dopo gli incredibili miglioramenti ottenuti in poco tempo, il bellissimo annuncio del figlio.

Una buonissima notizia per la famiglia di Stefano Tacconi. L’ex portiere finalmente potrà tornare a casa dopo l’emorragia celebrale. Verrà trasferito in un centro riabilitativo per seguire passo passo la sua situazione e riacquisire piena salute. Verrà dimesso nel corso della giornata di oggi dall’ospedale di Alessandria.

L’annuncio del figlio di Tacconi

Andrea Tacconi, figlio dell’ex portiere, ha annunciato che il padre sarà dimesso sui social: “Grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita più importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura”.

Come riporta Sky Sport: “Arriva un’altra ottima notizia in merito alle condizioni di salute di Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus colpito lo scoro 23 aprile da un’emorragia cerebrale da rottura di aneurisma. Dopo i piccoli ma costanti miglioramenti dei giorni scorsi, a poco meno di due mesi dal malore Stefano Tacconi sarà dimesso quest’oggi dall’ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria per proseguire la riabilitazione in un’altra struttura“.

A Mattino 5, la moglie dell’ex portiere aveva lasciato una dichiarazione dopo il ricovero del marito: “Quando mi ha chiamato mio figlio dall’ospedale mi disse di prepararci al peggio. Il mondo per noi si è fermato quel 23 aprile: ha superato diversi momenti critici, la sua vita da sportivo lo ha aiutato“. Ora, la sua famiglia potrà gioire dei suoi splendidi miglioramenti.

