Qualche giorno fa, Fedez ha reso pubblica la seduta dallo psicologo del giorno in cui ha scoperto di avere un raro tumore al pancreas. Nel contenuto degli audio il rapper spiegava di aver paura di morire perchè i figli potevano dimenticarsi di lui. Il gesto di rendere pubblici questi pensieri non è piaciuto a Selvaggia Lucarelli che ha replicato duramente su Instagram.

Dopo che il rapper ha pubblicato stralci di audio della seduta dalla terapista, Selvaggia Lucarelli dichiara: “No, registrarsi e postare la propria seduta di psicoterapia non è normalizzare la psicoterapia. Bisogna smettere di utilizzare il verbo ‘normalizzare’ per camuffare le più svariate forme di narcisismo, esibizionismo, incapacità patologica di conservare una sfera privata“.

E ancora: “Poi un giorno parleremo anche di quanto possa essere un percorso autentico ed efficace la psicoterapia fatta a favore di microfono e/o telecamere, prevedendo/sapendo che quello che dirai sarà ascoltato o visto da milioni di persone. Se questo è fare un serio percorso terapeutico io sono Joe Biden”.

Dunque, la giornalista senza mezzi termini parla del gesto di Fedez come un atto di “narcisismo ed esibizionismo. La Lucarelli non è estranea a questa tematica, lei stessa si è spesa a raccontare la sua dipendenza affettiva che ha curato dallo psicologo. Quale sarà la risposta del rapper? Ancora silenzio da parte sua sui social, nessuna replica alle parole della giornalista.

