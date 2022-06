Dopo aver fatto l’opinionista al Grande Fratello Vip per due edizioni, Pupo ha deciso di non tornare in tv e spiega anche i motivi della sua scelta.

In occasione di un’intervista al Corriere della Sera, Pupo rivela perchè sia sparito dalla tv dopo il GF. In effetti, l’ex opinionista ha deciso di ritirarsi dal mondo dello spettacolo almeno per il momento e, proprio alla testata, rivela le motivazioni dietro una scelta così drastica.

Le dichiarazioni di Pupo

Pupo

Come riporta Caffeina, durante l’intervista Pupo dichiara: “Ho deciso di sospendere le mie apparizioni televisive. In questa tv mi ritrovo poco. Molti ci vanno per apparire dicendo banalità. È diventata troppo cannibale, troppo fine a se stessa, autoreferenziale. Se vado in tv devo avere qualcosa di interessante da raccontare. Quello che paga la tv non cambia la mia vita. Non mi interessa aumentare la mia popolarità. Questi teatrini con artisti leggendari come Bobby Solo o Fausto Leali, sono utili solo al programma e poco e niente a chi vi partecipa”.

E ancora: “Quindi niente tv a meno che non si tratti di una conduzione di un programma televisivo che sia stimolante e gradevole. Ma per ora non se parla“. L’ultima volta che il cantante è apparso in tv è a Domenica In dove ha parlato della sua vita privata: “Ho fatto tanti errori nella mia vita, li ho tutti pagati, ma sono una persona affidabile, onesta. Non so cosa potrà succedermi, ma se il finale è questo, io farei tutto quello che ho fatto. Il denaro è importante quando serve a difendere la tua dignità, mentre è maledetto quando si usa per umiliare gli altri“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG