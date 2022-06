Piccole confessioni per l’ex tronista di Uomini e Donne Ludovica Valli che ha scelto di aprirsi ai suoi fan con un breve racconto.

L’abbiamo vista in tutto il suo splendore al matrimonio della sorella Beatrice, eppure, dietro quel mega sorriso mostrato per l’occasione si nasconde anche qualche piccolo problema. Parliamo di Ludovica Valli che sui social ha deciso di raccontare alle persone che la seguono fin dai tempi di Uomini e Donne, il difficile ma apparentemente non preoccupante, momento che sta vivendo. Nessun dettaglio particolare ma solo un piccolo sfogo sul fatto che qualcosa non vada troppo bene.

Ludovica Valli, che succede? Il racconto ai fan

Ludovica Valli

“Vorrei stare meglio, essere super carica, super in forma”, le parole di Ludovica Valli ai fan su Instagram riportate da Today. “Ma ci sono anche questi momenti (difficili ndr), l’importante è saperli cogliere e affrontarli nella maniera più serena… Un po’ mi spiace perchè quest’anno mi è già successo un periodo no e siamo a giugno, da adesso a fine anno cosa dovrà capitare? L’importante è non buttarsi giù”.

Come detto in precedenza, l’ex tronista non è entrato nel dettaglio dei motivi che l’hanno portata a queste dichiarazioni un po’ malinconiche e tristi ma comunque ha anche aggiunto di volersi fare forza e andare avanti: “Ancora oggi non mi sento di parlare di determinate cose, è un momento No della mia vita, sto bene, non è nulla di grave ma è un momento No. Però vi prometto, presto mi auguro, ve ne parlerò”.

L’ex tronista ha dunque ammesso che qualcosa sia accaduto, evidentemente in passato. Per ora nessun indizio ma la volontà di parlarne sì. Forse, anche per stare meglio.

Ad ogni modo, a giudicare dai recenti post pubblicati su Instagram da Ibiza, non sembra che le cose, almeno all’apparenza, vadano troppo male…

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG