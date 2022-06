Troppe voci di love story e presunti flirt, e allora ecco che dopo la vittoria al GF Vip, Jessica Selassié torna a farsi sentire. Sui social, attraverso una storia Instagram, arriva lo sfogo contro chiunque si diverta a mettere in giro rumors e indiscrezioni.

Sebbene non sia chiaro cosa abbiamo spinto la vincitrice del GF Vip Jessica Selassié a sfogarsi sui social, sicuro è che la sua storia Instagram non lascia dubbi sulle intenzioni della ragazza.

La giovane ha svelato di aver già dato incarico ai propri avvocati di procedere per vie legali nei confronti di coloro che hanno violato la sua privacy raccontando sciocchezze, presumibilmente rumors su sue presunte relazioni sentimentali.

La Selassié è finita più volte al centro del gossip di recente con alcuni media che avevano parlato di un flirt con Deddy, uno degli ex allievi del noto talent show di Mediaset ‘Amici di Maria De Filippi’. Lei, a tal proposito, aveva prontamente smentito con un messaggio chiarissimo: “Ca**ate!”.

Prima di questo accostamento amoroso, la stessa giovane era stata accostata anche all’attore Simone Bonaccorsi. Pure in questo caso, una news basata quasi sul nulla.

Da qui lo sfogo finale: “Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata. Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge”.

Al momento Jessica, anche se non lo dice apertamente, o è single o preferisce mantenere riservata ogni questione, specie dopo le questioni legate al rapporto con Barù.

Di seguito uno dei recenti post della ragazza su Instagram:

View this post on Instagram

