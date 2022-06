Brutta notizia per i fan di Jerù, il cuoco si è fidanzato e la vincitrice del GF Vip ha parlato nel merito sui social rivelando la sua reazione.

Molti fan speravano in una loro relazione ma purtroppo Barù si è fidanzato. Tra il cuore e Jessica Selassiè è nata un’amicizia speciale nella Casa del GF Vip che non è mai andata oltre l‘amicizia. Sebbene tra i due ci fosse attrazione sembra che le cose sono ormai destinate a non cambiare fra loro.

La reazione di Jessica Selassiè alla notizia su Barù

“Visto le ultime notizie vorrei fare una precisazione. Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo una fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia. I Jeru hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pure che lega me e Barù”.

Queste le prime parole della principessa etiope che poi svela di non provare rancore verso il cuoco: “Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Inoltre per lui ci sarà sempre come lui per me. Da oggi i Jeru potranno comunque se vorranno seguirci come singoli e supportare la nostra amicizia. Grazie a tutti per il sostegno, per le notti insonni ed il bene che mi volete. Vi voglio bene”.

