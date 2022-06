Le voci sulla loro presunta rottura ha trovato conferma nel comunicato ufficiale della coppia, Shakira e Piquè si sono lasciati.

Dopo 12 anni di relazione intensa, Shakira e Piquè si separano. Dopo giorni di rumor incessanti la coppia conferma tutto con un comunicato ufficiale che ha spezzato il cuore dei fan. Non sono chiari i veri motivi della rottura anche se le cronache rosa hanno parlato di un tradimento da parte di lui.

Shakira e Gerard Piquè si sono lasciati dopo 12 anni

Shakira

“Siamo spiacenti di confermare che ci stiamo separando. Per il benessere dei nostri figli, che sono la nostra massima priorità, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy. Grazie per la vostra comprensione”. Questo il comunicato rilasciato dalla popstar. Come riporta Gossip.it: “Stando ai gossip ci sarebbe un tradimento dello sportivo alla base della rottura. Nei giorni scorsi i media avevano fatto sapere che Gerard aveva lasciato la casa a Esplugues de Llobregat a Barcellona, tornando a vivere nel suo appartamento nella zona alta della città catalana. Tutto a causa di una relazione con una studentessa 20enne.”

Secondo il gossip, una volta scoperto il tradimento Shakira si sarebbe sentita male e sarebbe stata ricoverata in ospedale. Pare però che questo sia falso, ed è stato smentito da una fonte vicina all’artista. Non si conoscono ancora i reali motivi della loro separazione a parte rumor non ufficiali. In futuro, la popstar potrebbe tornare sull’argomento parlando di cosa sia successo tra loro. La coppia non era sposata ma ha fatto sognare tutti con il loro amore che sembrava indissolubile.

