Le due opinioniste graffianti non sono ancora approdate ufficialmente sull’Isola ma già hanno dato degli aggettivi ai loro futuri compagni.

Non vedono l’ora le “Piratesse” di sparare giudizi al veleno sugli isolani. E così, Vera Gemma e Soleil Sorge hanno cominciato ad attribuire i loro aggettivi per i naufraghi. Dal più “rosicone” al più “inutile” le due future concorrenti non ci sono andate leggere, come al solito.

Le dichiarazioni di Soleil e Vera Gemma

Vera Gemma

Non sono neanche approdate sull’Isola ma le loro lingue sono già affilate. Come riporta Blogtivvu, Soleil Sorge e Vera Gemma sono state chiamate a dare dei giudizi sui naufraghi. La prima a rispondere su chi sia il più rosicone della palapa è Vera Gemma che dichiara: “Forse un po’ Edoardo? Perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente.” Ad essere d’accordo sul giudizio della “pantera” è anche la Stasi che sul fratello di Guendalina dichiara: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!“

Soleil poi rivela secondo lei chi è il naufrago doppiogiochista: “Carmen! Perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!” E anche su questo le due piratesse concordano. Per quanto riguarda chi sia l’isolano più inutile le due rivelano più di un nome: “Nick, Pamela, Marco Cucolo! Chi più ne ha più ne metta!”.

Secondo Soleil il naufrago più onesto è Vaporidis mentre per Vera Lory Del Santo. Insomma, la coppia di pantere non è ancora entrata ma già sembra agguerrita.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG