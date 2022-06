La fine del Giubileo, ultime puntate, lacrime di commozione e malori in diretta: scopriamo quali sono state le news di gossip più discusse del weekend dei vip!

Il weekend è stato segnato principalmente dalla fine del Giubileo in cui la regina Elisabetta ha festeggiato i suoi 70 anni. La famiglia reale è al completo, il piccolo Louis ha reso fiero la nonna che ha dato gli ultimi saluti dal balcone del Giubileo. Invece, Massimo Giletti in diretta da Mosca è stato meno fortunato perchè ha dovuto abbandonare, per un mancamento durante la trasmissione. Non sono mancate le lacrime di Mara Venier per l’ultima puntata di Domenica In della stagione.

Le news di gossip del weekend

Sulle note di God Save The Queen, la regina Elisabetta a fianco della sua famiglia e dei suoi nipoti si affaccia al bancone di Buckingham Palace per salutare i suoi sudditi. Il Giubileo è ufficialmente finito e come riporta Fan Page: “La sovrana, vestita di un verde acceso, accompagnata dal figlio Carlo e la consorte Camilla Parker Bowles, il principe William con la moglie Kate Middleton e i loro tre figli: George, Charlotte e Louis.” Un fiume di gente l’ha accolta con tutto il calore possibile e la regina visibilmente commossa saluta chiudendo i festeggiamenti per i suoi 70 anni. Grandi assenti al suo fianco Harry e Meghan, solo gli eredi potevano partecipare ai saluti quindi la coppia non era prevista.

regina Elisabetta

Questo weekend non è stato un festeggiamento per tutti. Massimo Giletti in diretta da Mosca ha avuto un improvviso mancamento ed è stata Mirta Merlino a continuare la trasmissione per lui, per un po’ di tempo. Dopo un accesa discussione in studio con la portavoce russa e l’abbandono di Alessandro Sallusti invitato come ospite, il giornalista non si è sentito bene. Insomma, una puntata parecchio movimentata per il conduttore.

Non sono mancate anche lacrime di commozione per Mara Venier per l’ultima puntata di Domenica In. La zia della tv, come riporta Fan Page, dichiara commossa: “Voglio ringraziare tutti, ringraziamento corale per tutti quelli che mi sono stati vicino, mai domenica in è stato un successo come quest’anno, ci abbiamo messo il cuore, dalla pandemia alla guerra, preoccupati e impauriti. In questo momento non posso non ricordare Carmela, è stata la mia suggeritrice per 30 anni, questo successo è anche per te, ci manchi tanto Carmela, ovunque tu sia“.

E ancora: “Voglio ringraziare Stefano Coletta, è stata la persona che più mi è stata vicino quest’anno, sempre con discrezione senza impormi nulla, voglio ringraziare anche il nostro ad che mi ha fatto lavorare in piena libertà. È un programma libero, siamo noi come redazione, che decidiamo chi avere e chi non avere, cosa fare. Vi ringrazio per avermi fatto lavorare liberamente. Ringrazio il nostro capo progetto che è diventata come una sorella per me.“

