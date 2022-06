L’ex nuotatore smentisce di avere una nuova fiamma ma parla della volontà di non essere più esposto ai media con una futura relazione.

Ospite di Non Succederà più, Manuel Bortuzzo parla della sua vita sentimentale e smentisce di avere una nuova fiamma. Poi parla di non voler più una storia con lo esponga ai media ma qualcosa di più riservato e che rispetti la sua privacy, non come è successo con Lulù Selassiè.

Le dichiarazioni di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo

Come riporta Fan Page, Manuel è stato avvistato con Giulia Ramatelli ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il gossip ci ha ricamato sopra dichiarando che ci potesse essere una relazione tra i due. L’ex nuotatore smentisce tutto dicendo: “Una bellissima persona, tra l’altro è fidanzata“.

Per quanto riguarda la rottura con Lulù Selassiè che lo ha tenuto al centro del gossip, l’ex gieffino sente l’esigenza di una futura storia senza tutto questa concentrazione mediatica. Bortuzzo afferma: “Stavolta non vedranno mai la mia donna da nessuna parte, proprio per rispetto e per il suo bene. Non mi interessa più stare esposto”. Sulla relazione con la principessa dichiara: “In quel caso ci stava, è stato un amore nato in tv, mi è servito da lezione. Con una futura donna ci sarà molta più privacy“.

Poi, l’ex gieffino parla della bellissima amicizia con Aldo Montano nata all’interno del GF Vip: “Io e lui veniamo da un contesto che non c’entra una mazza, menomale che c’è stato lui. Una gran bella scoperta di amicizia, fuori siamo una persona sola, come se ci conoscessimo da trent’anni“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG