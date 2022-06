Matteo è stato la scelta di Veronica, i due stanno vivendo la loro storia lontani dalle telecamere e sembra andare tutto a gonfie vele tanto da progettare la convivenza.

In occasione di un’intervista al Magazine ufficiale del dating show, Matteo Farnea racconta come procede la storia con Veronica Rimondi. Dopo Uomini e Donne i due sono sempre più affiatati e hanno dei progetti futuri molto importanti già a poche settimane dalla scelta.

Le dichiarazioni di Matteo Farnea

Come riporta Fan Page, Matteo racconta la storia con Veronica dopo il dating: “Le cose vanno benissimo: abbiamo una complicità rara che, in passato, ero riuscito a trovare solo con il tempo ma che con lei è scattata subito. Si tratta di una sensazione unica, quando stiamo insieme è come se fossimo una cosa sola, c’è una chimica e una voglia di stare sempre attaccati sorprendente. Credo che tutto questo sia una conseguenza dei sentimenti che stiamo provando. Sto scoprendo in Veronica una ragazza molto dolce, che sa dare davvero tanto all’altro. E poi è una donna energica, divertente…“

Poi Farnea racconta i timori del giorno della scelta: “Sono rimasto un po’ spiazzato e ho avuto un po’ paura di non essere la scelta quando, dopo l’ultima lettera che le ho scritto, Veronica non mi ha cercato e ha addirittura preferito uscire con Andrea. Ci sono rimasto male perché il mio è stato un gesto davvero sentito e avrei voluto avere da lei un riscontro immediato che però non c’è stato. Al di là di quell’occasione, ciò che ho provato sin dal primo momento in cui l’ho vista mi ha sempre fatto sperare e credere che saremmo usciti insieme dal programma… e per fortuna così è stato“.

