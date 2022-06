Dopo che Massimo Giletti ha avuto un malore in diretta, sono arrivati messaggi di solidarietà ma non da tutti… diverso il punto di vista di Selvaggia Lucarelli.

Un duro affondo a Massimo Giletti arriva direttamente da Selvaggia Lucarelli. La penna graffiante ha colpito ancora e questa volta dà un giudizio sul malore del giornalista, durante la diretta a Mosca. Il conduttore è infatti svenuto all’improvviso, durante la puntata di Non è l’Arena.

Le dure parole di Selvaggia Lucarelli a Massimo Giletti

Selvaggia Lucarelli

Come riporta Today: “Ovviamente il piccolo mancamento è stato molto commentato sui social, non solo dai telespettatori, ma anche da alcuni esponenti politici come Matteo Salvini e colleghi di Giletti, come Selvaggia Lucarelli. Se il primo ha espresso la sua vicinanza al conduttore, “Un affettuoso abbraccio a Massimo Giletti, giornalista e uomo libero”, la seconda si è scagliata contro: “L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare“. Un attacco neanche troppo sottile quello della giornalista che già in altre occasioni aveva criticato l’operato di Giletti, come quando ad aprile gli aveva contestato alcune frasi dette in diretta mentre parlava con un soldato ucraino.“

Insomma, a quanto pare sembra che Selvaggia Lucarelli sia tra le persone che non hanno gradito il gesto di Giletti di recarsi a Mosca per fare una diretta. Nella stessa trasmissione anche Alessandro Sallusti ha abbandonato il collegamento perchè non ha approvato la scelta del giornalista. Insomma, piovono ancora critiche per Massimo Giletti.

