L’influencer ha mandato una frecciata abbastanza evidente alla fidanzata del suo ex Andrea Damante, e lei risponde in modo esemplare.

Con un tik tok davvero pungente, Giulia De Lellis lancia una frecciata pesante a Elisa Visari. L’attrice sembra aver risposto a tono con un altro tik tok. Tra le due non sembra esserci per nulla simpatia considerando che Andrea Damante è l’ex dell’influencer.

Lo scambio tra le due su Tik tok fa volare i fan

Andrea Damante Elisa Visari

Giulia De Lellis ha lanciato una chiara frecciata a Elisa Visari, nel tik tok l’influencer ripete: “Amò l’ex tuo dura ancora con questa. Te credo me sto zitta! In effetti”. Queste le parole che l’ex volto di Uomini e Donne ripete con evidente riferimento a la fidanzata del suo ex, Andrea Damante.

A questo punto, l’attrice pubblica un altro video in cui ripete le seguenti battute: “Mamma mia come i ragazzini fai, sei tremendo, e hai un’età eh non per dire”. Queste parole sembrano propria una risposta al video dell’influencer che di fatto è molto duro nei confronti dell’attrice. Insomma, entrambe se le sono cantante a suon di video sembrerebbe, chissà se ci saranno delle future dichiarazioni su questo. Intanto, sul web comincia la battaglia a chi si schiera da una parte e chi dall’altra. C’è il team Giulia De Lellis e il team di Elisa Visari chi la spunterà tra le due? Nel frattempo Andrea Damante ne resta totalmente fuori e lascia la battaglia alle due.

Guarda il video:

