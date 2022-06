La moglie dell’attore condivide un bellissimo e toccante video del loro matrimonio e del ballo con il papà venuto a mancare da alcuni mesi.

E’ passato un anno dal matrimonio con Luca Argentero e Cristina Marino condivide un video davvero speciale. Cristina ricorda il suo giorno da sposa ma anche il suo papà e il loro tradizionale ballo padre e figlia. Un saluto al padre venuto a mancare, davvero commovente.

L’omaggio al padre di Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino

Come riporta Fan Page: “L’attrice lo ricorda come “l’anima della festa”, nel video pubblicato ad un anno di distanza. “Quanto amore papà”. È venuto a mancare a febbraio del 2022, nello stesso periodo in cui Luca Argentero sarebbe dovuto salire sul palco di Sanremo. Aveva preferito restare accanto alla moglie. “Grazie perché ci hai insegnato cos’è l’amore”, scriveva l’attrice in un post a lui dedicato sui social. “Ci hai insegnato cosa vuol dire prendersi cura di qualcuno e tu a prenderti cura degli altri eri un campione”.

Un’emozione grande quella di Cristina Marino che ricorda l’uomo più importante della sua vita in un giorno davvero speciale: il suo matrimonio. Recentemente la coppia ha deciso di trasferirsi a Milano per comodità, dopo aver festeggiato i due anni della loro bambina, Nina Speranza. Un festa all’insegna del verde, della natura e del divertimento per la piccola circondata dall’amore della sua famiglia, anche se il suo adorato nonno non c’è più.

Un ritratto di famiglia molto unita e che lo è anche dopo la scomparsa di un membro importante che verrà per sempre ricordato.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG