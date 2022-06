Un anno dopo la morte del cantante Michele Merlo ancora manca chiarezza su quanto sia successo. Suo padre chiede giustizia.

Il 6 giugno è una data davvero triste per chi ama la musica e ha seguito nel corso degli anni trasmissioni come Amici e X Factor. Esattamente un anno fa, nel 2021, all’ospedale Maggiore di Bologna si spegneva a soli 28 anni Michele Merlo, conosciuto anche come Mike Bird. Il cantante vicentino, noto per le sue partecipazioni ai talent show prima citati, colpito da unaleucemia fulminante, si era sentito male pochi giorni prima a seguito di alcuni sintomi che, forse, non sono stati presi come sarebbero stato il caso. Per tanti, il ragazzo poteva essere salvato. Di questa idea anche suo padre che al Resto del Carlino ha chiesto giustizia.

Michele Merlo, un anno dopo parla suo padre

lutto mano candela

Il signor Domenico Merlo, padre del ragazzo, non si dà pace e parlando al quotidiano spiega la sua tristezza: “Ho perso il mio unico figlio. Non riesco a superarlo”. E ancora: “Da un anno sono arrabbiato. Per questo non lascerò mai perdere e lotterò finché i responsabili non pagheranno. Non per vendetta, ma per impedire che altri debbano affrontare ciò che è abbiamo patito noi”.

Una parentesi decisamente più dolce arriva, invece, da alcune iniziative in ricordo proprio di Mike Bird. Pochi giorni fa, infatti, è uscita “Farfalle“, la canzone inedita dell’artista pubblicata successivamente alla sua morte dall’associazione “Romantico Ribelle” fondata in suo onore e a cui fanno capo i genitori del cantante.

Oggi, 6 giugno 2022, invece, a Rosà, paese in cui abitava Michele, la stessa associazione ha organizzato un evento di musica e calcio dal titolo “Michele tra le righe”, a cui prenderanno parte tanti volti noti della tv e della canzone italiana tra cui anche alcuni ex compagni o concorrenti di Amici e X Factor come Riki, Thomas Bocchimpiani e Federico Baroni, i rapper Moreno e Blind, oltre a poi Paolo Vallesi, Bugo, Federico Rossi, Tancredi, Rea e anche Enrico Ruggeri nelle vesti di presidente della Nazionale cantanti.

Di seguito il post Instagram con “Farfalle” dedicata appunto a Michele Merlo:

