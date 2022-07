Il volto noto della televisione Rudy Zerbi spiega il suo legame con Maria De Filippi e racconta qualche retroscena inedito.

Interessante intervista rilasciata a “Un Caffé con…”, nuovo programma online di Lorella Cuccarini, da parte di Rudy Zerbi. Il volto noto della tv, protagonista in diversi show del piccolo schermo come Amici e Tu si que vales, ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi svelando qualche dettaglio inedito della sua relazione lavorativa e d’amicizia con la donna.

Rudy Zerbi e il rapporto con Maria De Filippi

Rudy Zerbi

Non ha peli sulla lingua Rudy Zerbi per raccontare le sue esperienze lavorative, i successi ma anche i fallimenti e i momenti più difficili: “Io no sono mai vergognato di raccontare che sono stato licenziato. I fallimenti e le cose che non funzionano nella vita non vanno nascoste. È impensabile che tutto vada bene in una vita intera. A 30 anni sono diventato presidente e amministratore delegato della Sony. Ero giovane, avevo potere, soldi e avviato a una vita straordinaria. Un giorno dall’America mi hanno chiamato e parlato della fusione aziendale e mi hanno detto di non aver più bisogno di me”.

Ed è proprio da questa premessa che l’uomo spiega come sia poi nato il suo rapporto con Maria De Filippi: “Mi hanno licenziato. In quel momento mi sono trovato a neanche 40 anni con 3 figli, con una vita davanti. Non sapevo cosa fare. La situazione discografica era terribile, allora andavo ad Amici come presidente della Sony e la prima cosa che ho fatto è stata chiamare Maria per informarla della notizia e l’ho ringraziata. Lei mi ha detto di essersi trovata bene e che gli piaceva come lavoravo e mi ha detto di andare a lavorare da lei”.

Di seguito il post su Instagram della Cuccarini che annunciava l’intervista con Zerbi:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG