Nel corso di una lunga intervista, Paolo Kessisoglu ha raccontato un dettaglio dell’esperienza lavorativa con Belen ed Elisabetta Canalis.

Tanti temi affrontati da Paolo Kessisoglu in una bella intervista al Corriere della Sera. La comicità, Sanremo, il suo rapporto con Luca Bizzarri ma anche un curioso passaggio su Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis con cui si era trovato a lavorare in passato a Sanremo.

Paolo Kessisoglu su Belen e la Canalis

Paolo Kessisoglu

Come detto, sono stati davvero tanti i temi affrontati da Paolo Kessisoglu nell’intervista. Ma particolare attenzione vogliamo dare ad un passaggio “da Iena” sull’esperienza a Sanremo nel 2011 nella quale c’erano anche Gianni Morandi, ma soprattutto Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis.

Sulle due showgirl, il conduttore e comico ha detto: “Gareggiavano a chi arrivava più in ritardo”, l’ammissione forse mai raccontata di Kessisoglu. Poi, smorzando i toni e facendo un piccolo passo indietro: “Ma no, sono bravissime”.

Con loro, appunto, anche Morandi del quale il conduttore ha grandissima stima: “Morandi racconta sempre di quel periodo in cui ebbe un calo di popolarità dovuto all’ascesa dei cantautori e al declino dei cantanti. Poi, come sappiamo, si riprese alla grande e la sua fama non si è più fermata. Però quella esperienza di blackout lo ha talmente segnato che oggi lui non dice mai no alla richiesta di un autografo. Tanto è vero che una volta dal benzinaio scese dalla macchina per farsi fare una foto con un fan e quando lo avvisarono che qualcuno gli stava portando via l’auto lui non fece un plissé”.

E ancora: “Una delle persone più intelligenti, talentuose e amabili che abbiamo. La sera della prima di Sanremo lui alle sette e mezza non si trovava. Non sapevamo dove fosse, lo cercammo ovunque, poi scoprimmo che era tra la folla a firmare autografi e a farsi le foto col pubblico”.

Di seguito un post del Corriere della Sera su Instagram con un’altra parte dell’intervista:

