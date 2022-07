Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2022 Nicolas Vaporidis si racconta a 360° dopo il reality: sensazioni e sguardo al futuro.

Ha vinto l’Isola dei Famosi con percentuali che non hanno dato scampo al rivale, Luca Daffrè. Parliamo di Nicolas Vaporidis che a Fanpage ha raccontato le sue sensazioni a distanza di qualche giorno dal trionfo nel noto reality in Honduras. Nelle sue parole, tanti bei ricordi ma anche qualche sassolino…

Nicolas Vaporidis: tutto sull’Isola e sul futuro

Nicolas Vaporidis

L’intervista di Vaporidis parte da un bilancio dell’esperienza in Honduras: “Io il naufrago perfetto? Non mi sento di essere stato il naufrago perfetto, in realtà, l’ho vissuta come un’esperienza umana. È certamente una vetrina, ma ho cercato di viverla il meno possibile come una prima serata su Canale 5. Comunque penso che la vittoria sia stata così schiacciante perché mi confrontavo con Luca, che è entrato più tardi, quindi magari il pubblico si era affezionato un po’ meno”.

Sui giorni trascorsi sull’Isola: “Me l’aspettavo più facile. Credevo fosse alla portata di tutti e invece non lo è. È una sopravvivenza fisica, sei sottoposto a privazioni fondamentali. Non mangi, ma non del tipo che qualcuno lontano dalle telecamere ti dà qualcosa. Sono 50 grammi di riso al giorno e quello è, come i cani”.

Entrando nello specifico dei naufraghi a domanda secca, l’attore ha detto: “Il naufrago più leale? Edoardo. Il più scorretto? Jeremias. Chi non rivedrei? Lory Del Santo”.

Infine un pensiero su un ipotetico ruolo da opinionista in futuro: “Non escludo nulla, ma non mi sento un’opinionista all’altezza della situazione. Ci sono personaggi che hanno la capacità di intercettare quello che accade e riuscire a dare un’opinione intelligente e divertente al tempo stesso. Io non lo so, penso di no. Ma valuterò con tranquillità tutto quello che prima mi spaventava e a cui avrei risposto ‘No, non lo farò mai’. Ecco, “non lo farò mai” non lo dico più”.

Di seguito un post Instagram di Vaporidis con un riassunto della sua Isola:

