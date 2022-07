Incontro ricco di emozione per Aida Yespica che ha riabbracciato suo figlio Aron dopo due anni. Le immagini suoi social.

Aida Yespica ha riabbracciato suo figlio Aron dopo due anni che non lo vedeva dal vivo. A raccontare il tutto – dopo aver raccontato in passato la sofferenza che stava provando per questa situazione – è stata la stessa showgirl della tv che ha pubblicato diverse stories su Instagram con tanto di commento e grandi emozioni provate nel rivedere il piccolo, ormai cresciuto parecchio.

Il figlio di Aida Yespica vive a Miami, insieme al padre Matteo Ferrari. La modella lo aveva affidato all’ex calciatore per diverse ragioni legate anche all’aspetto economico. Aron, questo il nome del ragazzo, si era dunque trasferito in America dove vive ormai stabilmente da quando aveva 7 anni.

In queste ore la Yespica ha pubblicato una serie di stories sui social dove ha mostrato come abbia finalmente potuto riabbracciarlo. Ma perché per due anni madre e figlio non si sono potuti vedere? Secondo quanto si apprende da diversi media, tra cui Gossip e TV, il Covid è stata una prima ragione. Poi alcuni problemi col visto da parte della donna per andare in America e successivamente altre questioni legate al vaccino sempre per il coronavirus.

Una volta sistemato tutto, però, Aida ha preso il volo ed è andata a Miami dove, appunto, ha ritrovato il suo ragazzo, decisamente cresciuto. “Finalmente dopo due anni e mezzo ti posso riabbracciare vida mia”, ha scritto nelle storie la donna.

Sui social, ecco il lungo abbraccio e un tenero bacio, tipico tra una mamma e il proprio figlio. Poi un pasto insieme e anche un risveglio arrivato prima del previsto perché l’emozione di viversi era troppa.

