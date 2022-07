Il Principe William e la sua consorte Kate protagonisti di un’inedità effusione in pubblico dopo una partita di polo. Il bacio è virale.

Raro, rarissimo vedere un’effusione pubblica tra membri della Famiglia Reale. Eppure, William e Kate si sono lasciati andare ad un bacio, casto ovviamente, ma che è diventato immeditamente virale sul web. L’occasione è stata una partita di polo, o meglio, la premiazione dei vincitori.

William e Kate, il bacio pubblico diventa virale

Kate Middleton Principe Wiliam

Dopo averli visti a Wimbledon, in occasione del match tra Djokovic e Sinner, ecco William e Kate protagonisti anche in un altro sport, il polo.

L’erede al trono d’Inghilterra, noto appassionato giocatore, ha preso parte alla Royal Charity Polo Cup, un piccolo torneo di beneficenza organizzato al Castle Ground, nel Berkshire, a pochi chilometri da Windsor. Sua moglie Kate, invece, ha vestito i panni di tifosa ma soprattutto di colei che ha poi premiato i vincitori. In questo caso, proprio al marito.

Al momento di salutarsi per la premiazione, William e Kate si sono lasciati andare ad un tenero momento, del tutto inatteso. Un bacio, doppio, sulle guance. Una effusione decisamente inedita e, forse, teoricamente anche proibita tra membri della Famiglia Reale.

Le immagini dell’accaduto, seppur niente di eclatante, hanno subito fatto il giro del web generando, per la verità, solo pareri positivi a conferma di come la coppia, prossima regnante in terra inglese, sia assolutamente amata.

Per dovere di cronaca, ad accompagnare i due Reali, anche un cagnolino, vero e proprio nuovo membro della famiglia. Si tratta di Orla, un cocker spaniel nero che James Middleton, fratello della duchessa, ha regalato alla coppia nel 2020.

Di seguito il filmato con il bacio ma anche alcune immagini dell’evento condivisi in un post Instagram dall’account world_royal_family:

