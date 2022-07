Fabio Fulco e la compagna Veronica Papa hanno festeggiato la loro Agnes nel giorno del suo primo compleanno: le tenere foto della festa.

Un momento dolcissimo e tenerissimo, immortalato con una serie di foto poi condivise sui social. Fabio Fulco e Veronica Papa hanno festeggiato il compleanno della loro piccola figlia Agnes. Prima festa per la bimba che ha fatto gli anni, in realtà, lo scorso 27 giugno.

Fabio Fulco e Veronica Papa, la festa per Agnes

FABIO FULCO

Già in passato Fabio Fulco e Veronica Papa ci aveva abituato ad alcuni teneri scatti con la piccola Agnes, e la festa del primo compleanno non poteva essere da meno. Torta, palloncini e tanta emozione, ben visibile dai volti dei genitori, decisamente al settimo cielo.

““Buon Compleanno bambina mia. Sei sicuramente la bambina di 1 anno più intelligente che ci sia in giro e questo è perché hai la capacità di sciogliere i nostri cuori con il tuo sorriso. Ti amo, Mamma”, ha scritto Veronica nella didascalia del suo post con le foto della festa per la figlia.

Ancora la mamma, solamente pochi giorni fa, aveva dedicato anche un personalissimo messaggio alla sua piccola nel giorno del suo compleanno: “365 giorni compiuti. 27/06/2021. Per 9 mesi sono stata tutto ciò che sapevi. Prima che il tuo papà potesse stringerti tra le sue braccia, io ti stringevo nella mia pancia e non ti lasciavo più andare. […]”.

E ancora: “Ci vorrà molto tempo per capire il peso, la profondità, l’incommensurabilità dell’amore che ho per te. Un giorno anche tu capirai quello che ora vedo così chiaramente. Hai stravolto la mia vita, mi hai insegnato a guardare tutto da un’altra prospettiva. Grazie per tutto quello che mi dai tutti i giorni. Ti amo infinitamente”, erano state le sue parole.

Di seguito il post Instagram con le immagini condivise da Veronica Papa:

