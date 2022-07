Vasco Rossi in versione tenero marito: la dedica alla moglie per i 10 anni di matrimonio emoziona lui e tutti i fan.

Le sue canzoni hanno fatto cantare, ballare e innamorare tante persone. Parliamo di Vasco Rossi che in queste ore ha deciso di esternare a modo suo pubblicamente l’amore per sua moglie. In occasione dei 10 anni di matrimonio, il noto artista ha mandato un messaggio alla sua Laura Schmidt. Poche parole, ma tenerissime che hanno colpito anche i suoi fan.

Vasco Rossi la tenera dedica alla moglie

Nonostante nel corso della sua lunghissima carriera Vasco Rossi abbia fatto della privacy nei confronti della vita privata un cavallo di battaglia, eccolo che per un’occasione speciale è arrivata l’eccezione. Il cantante ha dedicato un pensiero molto dolce e innamorato alla sua metà in occasione dell’anniversario, il decimo, di matrimonio.

“10 anni di matrimonio!! Con la Laurina…qualche decennio prima di sposarci… abbiamo fatto un patto di sangue.. di quelli che durano per sempre. E noi manteniamo le promesse. È stata lei a darmi una famiglia e una casa.. ad aver dato un ordine alla mia vita”, le parole condivise su Instagram da rocker di Zocca che ha allegato tre foto con la sua dolce metà, sempre sorridenti e in alcuni momenti di intimità.

Il suo rapporto con la moglie Laura dura ormai da tantissimi anni, ben oltre i 10 ufficiali da marito e moglie. I due, infatti, stanno insieme ormai da trentasei anni. Con lei Vasco ha messo su famiglia e insieme “vantano” anche un figlio, Luca, nato nel 1991. Il cantante aveva già avuto due figli in precedenza da altre relazioni ma ha trovato la stabilità e la serenità solo con la Schmidt che ora omaggia e festeggia in questa data speciale.

Di seguito il post Instagram del noto cantante:

