Secondo un’indiscrezione sembra che Elon Musk sia diventato papà di due gemelli lo scorso anno ma avrebbe mantenuto tutto segreto.

L’uomo più ricco del mondo avrebbe avuto dei figli segreti lo scorso anno, nati dalla relazione clandestina con Shivon Zilis, dirigente della Neuralink. Se questa indiscrezione si rivelasse vera, i figli del magnate di Tesla salirebbero a quota nove, in totale.

Elon Musk e i figli segreti

Lo scorso aprile, Elon Musk e Shivon Zilis si sarebbero recati in tribunale per dare ai due bambini non solo il cognome del padre ma affiancare anche quello della madre. Secondo le indiscrezioni, i gemelli del patron Tesla sarebbero nati poco prima il figlio di Grimes, la sua ex compagna.

Non sono state rilasciate dichiarazioni da parte dei diretti interessati, come si poteva immagine e, secondo quanto riporta FanPage: “Non stupisce il fatto che l’uomo più ricco del mondo abbia avuto diverse relazioni e, d’altra parte, anche la sua ex, aveva dichiarato che la loro era una coppia fluida: “Siamo migliori amici, ci vediamo sempre, ma viviamo separati, abbiamo le nostre vite ma non mi aspetto che la gente capisca”, i due hanno avuto una seconda figlia lo scorso marzo.“

In ogni caso, Elon Musk non sta passando un periodo facile da padre soprattutto con la figlia Vivian Jenna Wilson che, per ripudiare il nome del padre, avrebbe cambiato cognome e genere: “Non desidero più essere imparentata con mio padre biologico in alcun modo o forma”. La scelta di Vivia è, dunque, molto dura ed esprime la volontà di non voler essere associata al padre in nessuno modo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG