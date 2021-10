La figlia di Fabio Fulco e Veronica Papa è nata da circa 3 mesi e la piccola Agnes è bellissima e sempre tra le braccia dei suoi genitori che condividono dei bellissimi scatti con i loro follower.

La figlia di Fabio Fulco e Veronica Papa, Agnes, ha meno di 3 mesi e i genitori stanno condividendo dei bellissimi e teneri scatti da genitori. Papà Fabio è premuroso e attento e si dedica davvero tanto alla sua bambina, la mamma Veronica la riprende in alcuni momenti davvero dolci che fanno impazzire il web.

Tre mesi di amore per Fabio e Veronica che si godono ogni momento con la loro bambina

Veronica Papa, descrive la piccola Agnes in un post con una foto tenerissima della bimba sul petto della mamma: “Ciao a tutti mi chiamo Agnes, ho 2 mesi compiuti e sono alta 60cm, sono simpatica, brava e socievole. Regalo sorrisi e baci a chi mi sorride. Mi piace il latte e soprattutto…. Adoro dormire sul petto di mamma e papà“. Così sembra dalle foto che Fabio e Veronica non riescano a staccarsi dalla loro bambina e regalano dei bellissimi momenti ai follower. Papà Fabio è orgoglioso e protettivo e in un post dichiara: “Strofinando una conchiglia é venuto fuori un genio e mi ha detto che aveva esaudito un mio desiderio. Grazie, gli ho risposto, ho TUTTO!!”. L’attore non potrebbe essere più felice, la sua famiglia è tutto per lui e si sente l’uomo più fortunato del mondo. La piccola Agnes è davvero tanto amato e seguita. Primo post:

