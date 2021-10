Tiziano Ferro mostra i suoi amici a quattro zampe in un bellissimo video e regala a Ellie e Jake anche una piccola dedica per aggiornare i fan curiosi.

Tiziano Ferro aggiorna i fan su come stanno Ellie e Jake con un bellissimo video

“Spesso mi chiedete:”Come stanno ᴇʟʟɪᴇ & ᴊᴀᴋᴇ?”. Eccoli,7 e 8 anni. Lei da un anno e mezzo con noi, lui da un anno. Ma è come avessero dimenticato la solitudine e l’indifferenza dei quali sono stati vittima. Quello che un cane adulto può donare, non ha pari – ve lo giuro” così scrive Tiziano Ferro, una bella dedica ai suoi cagnolini che lui ama tanto che lui ha salvato dalla solitudine. Oltre però alla dedica allega un bellissimo video in cui gioca con loro, gli fa le coccole e i cagnolini reagiscono in modo davvero dolce alle attenzioni del padrone. I due si lasciano coccolare senza batter ciglio e si stendono fieri sulle loro due cucce. Sembrano gemellini e sono adorabili. Così il cantante fa sapere che Ellie e Jake stanno bene e si godono la vita. Ecco il post: