Raffaella Fico ha una figlia, avuta nel 2012 insieme a Mario Balotelli. Ecco come si chiama e qual è la sua storia.

Raffaella Fico è diventata mamma nel 2012, quando faceva coppia fissa con il calciatore Mario Balotelli. Il suo nome è Pia ed è nata a Napoli il 5 dicembre 2012. In un primo momento, però, suo padre non ha voluto riconoscerla come sua, e c’è stata una diatriba legale che è durata fino al 5 febbraio 2014, quando poi è stata riconosciuta. Lei è la sua unica figlia.

Raffaella Fico: la figlia Pia e la vertenza giudiziaria

Il procedimento giudiziario contro Mario Balotelli è durato un anno, al termine del quale, il 5 febbraio 2014, quando già Pia aveva 2 anni, il calciatore ne ha finalmente riconosciuto la paternità. Il processo era cominciato l’anno prima, il 5 dicembre 2013, ad un anno dalla nascita della piccola, periodo in cui il padre non aveva mai voluto incontrare la bimba. Nonostante questo, il famoso calciatore aveva affermato che se la verifica di paternità avesse indicato lui come padre naturale, allora era pronto a fare il suo dovere, ma fino a quel momento non si sentiva addosso nessuna responsabilità.

Raffaella Fico Mario Balotelli

Raffaella Fico e Mario Balotelli: la storia

Nel tempo Raffaella Fico è tornata spesso a parlare dell’argomento. Durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha rivelato alcuni dettagli sulla relazione con Balotelli e sulla loro volontà di avere una figlia. “Quando l’ho conosciuto avevo 21 anni e diciamo che non è stato subito un colpo di fulmine. Io a lui sono piaciuta tantissimo, poi cominciò a corteggiarmi, mi ha corteggiata” ha raccontato. Ha aggiunto anche della figlia: “L’abbiamo cercata, lo volevamo e poi… Andai a casa sua, ma in realtà lui era in casa con gli amici, il fratello, non mi apri e chiamò anche la polizia e fui costretta ad andare via con la polizia e con la bambina. Mi ha cacciato di casa, la voleva e poi no, poi lo rivoleva, è stata una situazione abbastanza pesante“.

Per fortuna i due sono tornati in buoni rapporti. “L’ho perdonato, oggi i nostri rapporti sono distesi e sereni. Ci sono voluti un pò d’anni, ma io e lui ci siamo parlati e chiariti e mi ha chiesto anche scusa dicendomi ‘so il male che ti ho fatto, ma all’epoca ero un ragazzo anche io’. Io voglio bene a Mario come un fratello, se conosco una persona glielo racconto. All’epoca anche io ero giovane e probabilmente abbiamo sbagliato entrambi” ha terminato la showgirl