Matteo Ranieri si è recato a Roma ma senza chiarire ai fan il motivo, potrebbe essere andato negli studi di Uomini e Donne per fare il tronista, oppure al GF per chiarire con l’ex Sophie Codegoni.

Un avvistamento molto sospetto indica che Matteo Ranieri è a Roma. In base a queste indiscrezioni non ufficiali, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne potrebbe essere diretto negli studi del dating show oppure al GF Vip per un confronto con la ex Sophie. Quale sarà la verità?

Matteo Ranieri nuovo tronista di Uomini e Donne o confronto con la Codegoni? Fioccano le ipotesi

In alcune stories su Instagram, Matteo Ranieri ha mostrato un vagone del treno che sembra diretto per Roma ma senza specificare le motivazioni del viaggio. Il fatto che rimanga così misterioso può suggerire che l’ex corteggiatore si stia recando agli studi di Uomini e Donne per prendere il posto di Joele o Matteo come tronista. L’ipotesi sembra plausibile ma potrebbe esserci un’altra ragione. Matteo potrebbe essersi recato negli studi del GF Vip per avere un confronto con la ex Sophie Codegoni. Infatti, la gieffina, in questi giorni, dentro la Casa del GF ha fatto delle forti dichiarazioni su Ranieri riportando ciò che lui le avrebbe detto dopo la scelta del dating show: “A me non piaci ne fisicamente, ne caratterialmente, che cosa diciamo ai nostri fan?“. Cosa sta facendo a Roma Matteo? Sarà tronista o andrà al confronto con Sophie?