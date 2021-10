Con il suo fascino da bello e impossibile Fabio Galante ha vissuto numerose e chiacchierate liaison: scopriamo chi sono le sue famose ex.

Prima di trovare la serenità accanto a Francesca Falomo, l’ex calciatore Fabio Galante è stato definito per anni un inguaribile rubacuori: scopriamo quali sono stati gli amori dell’ex calciatore e le donne più famose da lui frequentate prima d’incontrare la sua dolce metà.

Fabio Galante: le ex fidanzate

Secondo indiscrezioni gli amori di Fabio Galante sarebbero stati alquanto numerosi: una delle sue storiche ex è la conduttrice Laura Freddi. Oltre alla storia vissuta con l’ex l’ex calciatore avrebbe avuto dei flirt anche Giorgia Palmas, Giorgia Surina, Laura Torrisi ed Eleonora Abbagnato. Tra le famose ex di Galante vi sarebbero state anche la conduttrice Barbara D’Urso e l’attrice Lory Del Santo. A Libero la stessa Del Santo ha confessato che l’ex calciatore l’avrebbe corteggiata per ben 13 anni: “Galante mi ha fatto la corte a lungo. Se uno ci prova così tanto tempo, è giusto che abbia un premio”, ha ammesso. Tra gli ex flirt di Fabio Galante ci sarebbe stata anche l’ex coniglietta Sarah Nile.

A proposito della fama da latin lover lo stesso Galante ha confessato a Storie Italiane: “Chi è bello ed ha avuto più fidanzate degli altri, può essere considerato poco serio. Per me sono sempre stati importanti solo i giudizi dei miei compagni di squadra, dell’allenatore e del presidente, non ho mai dato troppa importanza ai gossip. Farfallone? Non mi sono mai sentito tale, se lo fossi stato non avrei fatto la carriera che ho fatto. Ho sempre pensato solo a giocare bene e questo è il consiglio che oggi do ai giovani calciatori”.

L’amore con Francesca Falomo

Dal 2017 Fabio Galante convive con la fidanzata Francesca Falomo. A Storie Italiane lui stesso ha confessato di sentirsi pronto a costruire una famiglia con la sua dolce metà, con cui oggi convive a Milano. “Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando”, ha confessato a Storie Italiane.