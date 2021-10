Lo showman più amato d’Italia, Fiorello, ha passato la mattinata circondato da tre splendide donne la moglie, la figlia di lei e la loro Angelica, l’incontro è terminato con un pranzo e poi via con lo scooter.

I paparazzi del settimanale Oggi, hanno paparazzato Fiorello in un pomeriggio tra biciclette e pranzi con la moglie Susanna, sua figlia Olivia e Angelica. Beato tra le donne lo showman preferito dagli italiani che si concede una bella passeggiata e un pranzo famigliare con le sue donne. Un ritratto bellissimo e un’armonia invidiabile.

Fiorello paparazzato durante una mattina con la sua famiglia al completo

Fiorello viene ripreso dai paparazzi di Oggi mentre si gode un bel pranzo con la moglie Susanna 56 anni, la figlia di lei Olivia 28 e la 15enne Angelica figlia della coppia. Un bellissimo ritratto famigliare che sprizza armonia da tutti i pori, le ragazze sembrano davvero a proprio agio. Dopo l’abbuffata, lo showman risulta stanco dalla giornata e si precipita al suo scooter tutto colorato e personalizzato per andare via e lasciare le donne alle loro faccende. Che ci sia stato un pomeriggio di shopping? Non si sa, ma ciò che è evidente che il nostro Fiorello è circondato da bellissime donne.