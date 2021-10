Scopriamo cosa c’è da sapere sulla bellissima Francesca Falomo, fidanzata dell’ex calciatore Fabio Galante e appassionata di sport.

Francesca Falomo è la dolce metà dell’ex calciatore Fabio Galante: scopriamo cosa c’è da sapere sulla donna che ha conquistato il cuore dell’ex calciatore, sulla sua passione per lo sport e sulla loro vita privata, passando per alcune curiosità!

Chi è Francesca Falomo

Originaria di Pordenone, Francesca Falomo ha conseguito la Laurea Specialistica in Economia Aziendale e lavora per Generali private banking. Dopo gli studi si è trasferita a Milano, dove ha conosciuto il suo compagno di vita: l’ex calciatore Fabio Galante.

Francesca Falomo: la vita privata

Francesca Falomo convive dal 2017 con l’ex calciatore dell’Inter Fabio Galante. L’ex calciatore ha confessato di sognare insieme alla fidanzata una famiglia tutta sua e ha confessato che avrebbero pensato al matrimonio prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus (che, purtroppo, ha rinviato i loro piani a data da destinarsi).

“Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando”, ha dichiarato l’ex calciatore a Storie Italiane.

Francesca Falomo: le curiosità

– Appassionata di sport, ha praticato danza, basket, sci, spinning in acqua, idrobike e crossfit. Si definisce “iperattiva”.

– Ha dichiarato di seguire l’Inter per amore di Fabio Galante, ma non è una tifosa di calcio. “Mio papà e mio fratello sono ipertifosi interisti. Quando Fabio ha visto delle partite con loro, non poteva credere alla passione che gli uomini della mia famiglia mettevano in gioco”, ha confessato a La Gazzetta dello Sport.

– Segue una dieta priva di zuccheri, lieviti e glutine ma ha ammesso di concedersi un bicchiere di vino di tanto in tanto quando è a cena fuori.

– Il suo piatto forte è l’avocado toast.

– Ama trascorrere il suo tempo libero praticando sport o viaggiando in giro per il mondo.

