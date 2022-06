La possibile partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip non vedrebbe Belen Rodriguez prenderla molto bene: il motivo

Non sarebbe stata gradita a Belen Rodriguez, quella che sembra essere la certa partecipazione alla prossima edizione del GF Vip da parte di Antonino Spinalbese, suo ex e padre della piccola Luna Marì. La modella argentina avrebbe dei timori relativamente all’impatto che questa presenza nella Casa più famosa d’Italia potrebbe avere sulla bambina.

Belen Rodriguez pronta al pugno duro con Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez

Secondo quanto si apprende a Pipol TV, infatti, Belen Rodriguez vorrebbe evitare ripercussioni sulla vita della piccola Luna Marì, figlia avuta appunto con Spinalbese. Il media, sempre ben informato, spiega via social: “Alla porta di Spinalbese ha bussato il GF Vip come lui stesso ha raccontato nelle ultime interviste e spifferato a mezza Milano e lui avrebbe colto al volo l’opportunità di avere la sua occasione “.

E ancora: “Una nuova opportunità di lavoro anche perché di tornare a tagliar capelli il ragazzo non ne aveva voglia. Questa scelta (di non far vedere la figlia in diretta tv ndr.) sbandierata a tutta Milano, ora però diventa un elemento concreto perché il ragazzo, innamorato pazzo della figlia, non resisterà senza vederla per il lungo periodo nella casa. Come reagirà Belen? Secondo le nostre fonti l’argentina non avrebbe nessuna minima intenzione che sua figlia finisca al centro del caos – reality. E siamo con lei”.

Insomma, ove venisse confermata la partecipazione dell’uomo al reality, potrebbero esserci scintille, se non pubbliche – per preservare la bimba – almeno nel privato…

Nelle prossime settimane potremmo avere la conferma o la smentita di questa situazione che, già da ora, appare decisamente bollente e di grande rilievo anche per gli appassionati dei due genitori ed in generale del mondo della televisione.

Di seguito un recente post Instagram di Belen in compagnia della piccola Luna Marì:

