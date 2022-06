La denuncia social di Chiara Iezzi, storica cantante del duo ‘Paola e Chiara’: “Non sorrido”. Cosa succede alla donna?

Per anni ha cantato e fatto cantare i suoi ammiratori, adesso Chiara Iezzi, cantautrice italiana nota per aver fatto parte, con sua sorella, del duo ‘Paola e Chiara’, ha cambiato vita ed è un po’ sparita dalle cronache musicali e non solo. Purtroppo, però, in queste ore il suo nome è schizzato in cima alle notizie a causa di quella che sembra essere a tutti gli effetti una “denuncia”.

Chiara Iezzi: “Subisco violenze, non sorrido”

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo, questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me. Un abbraccio”. Queste le parole di Chiara Iezzi a corredo della foto pubblicata su Instagram dove traspare grande nostalgia evidentemente di momenti sereni.

Dopo queste parole, nessun altro messaggio. Nessun dettaglio sulla vicenda personale con la 49enne milanese che ha davvero lasciato i suoi tanti seguaci col fiato sospeso per parole che esprimono un grande disagio e problema.

In tanti le hanno chiesto cosa fosse successo ma lei, visti i messaggi di sostegno, si è solamente limitata a commentare: “Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene”.

La speranza è che la situazione non sia grave e che la donna possa presto essere serena e risolvere qualsiasi problema la stia affliggendo e magari un giorno tornare protagonista con un successo musicale come le era capitato in passato quando, nel 1996 aveva fondato il duo ‘Paola e Chiara’ avendo grandissimo pubblico soprattutto attorno agli anni 2000 quando venne pubblicato il singolo Vamos a bailar (Esta vida nueva), tratto dall’album Television.

Di seguito il post di Chiara su Instagram:

