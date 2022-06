Piero Chiambretti si è affidato al Tribunale per chiedere il taglio dell’assegno di mantenimento per sua figlia: colpa del calo del reddito.

Una richiesta presentata direttamente ai giudici del Tribunale di Torino per modificare l’importo dell’assegno di mantenimento per sua figlia. Parliamo di Piero Chiambretti che, a causa del calo del proprio reddito, ha esposto la questione direttamente alle autorità competenti della settima sezione civile.

Piero Chiambretti: reddito in calo e richiesta taglio assegno per la figlia

Piero Chiambretti

Da quanto si apprende, le entrate del celebre presentatore televisivo, conduttore della trasmissione Tiki Taka, si sarebbero dimezzate da 55 mila euro all’anno a 26 mila. Per questa ragione il 66enne avrebbe chiesto “la modifica delle condizioni di affidamento e di mantenimento della figlia”, Margherita, 11 anni. Piero Chiambretti avrebbe espressamente richiesto di ridurre il contributo al momento versato, da 3.000 a 800 euro al mese. Il Corriere della Sera spiega come tale patto era stato “recepito dal tribunale di La Spezia, dove all’epoca abitavano mamma e bambina. Un atto davanti al giudice reso necessario dalla mancata intesa tra i due, che si erano lasciati nel gennaio dello stesso anno”.

Ulteriori informazioni, però, spiegano come l’uomo non si sarebbe rivolto al Tribunale di Torino solo per un fattore meramente economico ma anche perché sospetterebbe che la donna, madre di sua figlia, “utilizzi il contributo di mantenimento per sue personalissime esigenze”.

Dal canto suo, l’ex moglie di Chiambretti avrebbe negato ovviamente ogni accusa spiegando di far vivere alla piccola una normale vita con normali esigenze. Da capire come si concluderà questa vicenda.

Il conduttore avrebbe poi ribadito di voler assicurare alla bambina lo stile di vita che ha sempre avuto precisando di voler continuare anche a versare il pagamento dell’affitto della casa in cui vivono la ex e la figlia, le spese straordinarie e la retta scolastica.

Di seguito un post Instagram relativo alle vacanze di Natale in cui il conduttore scherza con sua figlia:

Riproduzione riservata © 2022 - DG