Dopo la proposta musicale, arriva anche una indiscrezione di altro genere: Shakira avrebbe un debole per Damiano, frontman dei Maneskin.

Potremmo parlare di triangolo amoroso, anche se, sia ben chiaro, la definizione è solo un pour parler. Tra Shakira e Gerard Piqué, in crisi e prossimi al divorzio, ecco spuntare il nome di Damiano dei Maneskin. Per carità, non è successo nulla, ancora. Né a livello lavorativo né nella vita privata però… Dopo la proposta di una collaborazione insieme, sembra proprio che la bella colombiana abbia mostrato un particolare interesse per il frontman del gruppo.

Shakira ha un debole per Damiano dei Maneskin

Shakira

Per adesso, come anticipato, tra Shakira e i Maneskin, e soprattutto con Damiano, non è accaduto nulla anche se tra poco potrebbero esserci novità dal punto di vista lavorativo.

Eppure, Dagospia si è concentrato su un altro aspetto, quello legato ad un possibile “feeling” tra la colombiana e il frontman italiano. “Shakira e Piqué, come si sa, si sono lasciati dopo dieci anni e dopo due figli. Il presunto tradimento con una giovane cameriera da parte di lui non c’entra niente. Perché da tre anni i due erano una coppia aperta. Ora Shakira volta pagina: ha un nuovo progetto con i Maneskin e trova il leader Damiano molto sexy…”, le parole del media.

Ma se da una parte, Shakira è diventata da poco single, dall’altra non si può dire lo stesso dell’uomo. Damiano, infatti, è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri. I due stanno insieme da anni anche se hanno ufficializzato la loro relazione solamente dopo molto tempo.

Di seguito il post Instagram della cantante a fine maggio con Damiano e i Maneskin:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG