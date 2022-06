Il noto volto dei The Jackal Ciro Priello si è sposato con la sua Maura Iandoli. Cerimonia e festa di nozze davvero emozionante per i due.

Il tanto atteso “sì” è arrivato. Ciro Priello, volto noto della televisione italiana e dei social, nonché membro dei The Jackal, ha sposato la sua Maura Iandoli in provincia di Caserta. Per l’occasione, presenti tanti amici e membri della famiglia che hanno contribuito a rendere indimenticabile un giorno già di per sé fantastico.

Ciro Priello si è sposato: le immagini della giornata

statua matrimonio

“Il giorno più bello della mia vita”. Questo uno dei commenti che arrivano direttamente da Ciro Priello in una delle stories condivise su Instagram nelle ultime ore. Il noto attore, comico e presentatore si è sposato con la sua Maura e non ha fatto mancare alcuni foto e filmati sulla giornata vissuta in compagnia dei tanti amici e parenti.

L’annuncio delle nozze era arrivato durante la finale di Tale e Quale Show dove Priello aveva partecipato con grande successo esibendosi in grandi imitazioni. Inizialmente, da quanto si sapeva, il matrimonio si sarebbe dovuto svolgere la prima settimana di giugno, ma poi è stato rimandato di quache giorno. Lo scorso 16 aprile, invece, c’era stata la promessa di matrimonio ufficiale, svoltasi a Melito.

Come detto, sui social, non sono mancate le foto e i filmati della giornata dove è ben visibile l’emozione e la partecipazione di tutti.

Di seguito alcune immagini pubblicate dal comico e presentatore televisivo in un post su Instagram:

Oltre alle foto, anche un video dei momenti emozionanti della cerimonia:

