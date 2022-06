La festa del papà in America si festeggia il 19 giugno e proprio in questa occasione la pop star fa una dedica bellissima al suo Ben, con tanto di video.

La coppia più seguita e amata d’America torna a illuminare gli occhi dei romantici. Dopo il fidanzamento ufficiale e le presunte nozze segrete, Jennifer Lopez stupisce tutti con una dedica speciale. In occasione della Festa del papà, ha scritto dei bellissimi pensieri per il suo amore definendolo “amorevole e premuroso”.

La bellissima dedica di Jennifer Lopez a Ben Affleck

Come riporta Fan Page: “Mentre impazza l’indiscrezione secondo la quale si sarebbero già sposati in gran segreto, Ben Affleck e Jennifer Lopez appaiono sempre più innamorati sui social. La celebre star, protagonista del docu film su Netflix dedicato alla sua vita, Halftime, ha dedicato un post alla sua dolce metà ritrovata per festeggiarlo in occasione della Festa del papà.“

La pop star scrive sui social: “Buona festa del papà al papà più premuroso, amorevole, affettuoso, coerente e altruista di sempre. Buona Festa del Papà amore mio.” A corredo del messaggio per Ben Affleck, Jlo posta un video con tantissimi momenti della coppia con anche il figlio dell’attore. I fan hanno apprezzato tantissimo le immagini di vita quotidiana che mostrano i due che sembrano davvero sempre più felici e innamorati.

Dalle indiscrezioni sembra che i due si siano sposati in segreto. La cerimonia si sarebbe svolta all’hotel Ritz Carlton sul Lago Oconee in Georgia.

